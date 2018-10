L'addio di Lindsey Vonn: "Ultima stagione"

Lindsey Vonn (AFP)

La stagione che sta per aprirsi sarà l'ultima per Lindsey Vonn. A confermarlo è stata la stessa campionessa statunitense in un'intervista a 'Nbc Sports'.



Vonn, 34 anni, ha all'attivo tre medaglie olimpiche e quattro Coppe del mondo e ora punta al record di vittorie in Coppa del mondo che appartiene alla svedese Ingemar Stenmark. Per arrivare a quota 86, alla campionessa statunitense mancano 4 successi, ma non sarà questo a determinare il suo futuro. "Se riuscissi a farcela sarebbe un sogno diventato realtà. Se non dovessi farcela resterebbe comunque una carriera incredibile - ha concluso Vonn - sono la sciatrice più vincente della storia".