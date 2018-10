Bonucci attacca la Figc

Bonucci entra in scivolata sui vertici del calcio italiano. Il difensore della Juventus e della Nazionale italiana ha commentato le parole del sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, che ha parlato di 'anno zero' per il mondo del calcio: "Noi - ha detto il difensore in conferenza stampa da Coverciano dove è in ritiro con la Nazionale in vista della sfida di Nations League di domenica contro la Polonia - abbiamo vissuto un punto zero un anno fa. In un anno non è cambiato praticamente niente, anzi, forse le cose sono peggiorate. Mi auguro che con le elezioni di un nuovo presidente federale si cominci a vedere del buono". "Lo merita l'Italia, il movimento calcistico, i tifosi e noi giocatori perché ci sia chiarezza, e venga attuata una riforma limpida che migliori il calcio italiano cosa che negli ultimi anni non è successa", conclude Bonucci.