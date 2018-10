"Lotito eleggibile come consigliere Figc"

(FOTOGRAMMA/IPA)

Lotito può essere eletto. La Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite, su istanza del Procuratore Federale, accerta e dichiara, per tutte le argomentazioni esposte in motivazione, che sussistono i requisiti di eleggibilità di Claudio Lotito quale Consigliere Federale per la Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Una decisione che rientra nella vicenda del parere emesso lo scorso primo ottobre dal Collegio di Garanzia, sezione consultiva, in merito alla sostituzione in Consiglio Federale del presidente della Lazio nell'ambito della nuova legge che non permetterebbe ai dirigenti sportivi di superare i tre mandati.