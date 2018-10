"Neymar vuole tornare al Barcellona"

(Fotogramma/Ipa)

Neymar Junior si è pentito di essere andato al Paris Saint-Germain. Per questo motivo, si è già offerto più volte di tornare al Barcelona, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo che già aveva svelato sin da marzo i movimenti del fuoriclasse brasiliano per tornare nel club catalano. Mesi dopo, continuano i messaggi in direzione del Camp Nou. O' Ney desidera ardentemente tornare in quello che era il suo club e a giocare con la sua vecchia squadra e in particolare con Leo Messi, così come apprezzava la vita a Barcellona e la grandezza del club azulgrana.

Nei mesi precedenti, il Barça aveva ricevuto queste offerte e le aveva accolte freddamente e con grande distanza. Il silenzio di Neymar nei giorni precedenti il ​​pagamento della sua clausola e lo shock che ha causato la sua partenza nel club e nella squadra fanno ancora male. Tuttavia, ultimamente la percezione è cambiata e un possibile ritorno del brasiliano, condizionato a diversi aspetti, viene contemplato come una possibilità plausibile. Un'opzione che viene considerata molto complicata ma non impossibile, almeno per volontà del top management del Barça.