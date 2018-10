Marquez sulla vetta del mondo

(Afp)

Marc Marquez si laurea campione del mondo della MotoGp arrivando primo sul circuito giapponese di Motegi. Per lo spagnolo si tratta del settimo titolo in carriera. Marquez ha vinto davanti a Crutchlow e Rins. Quarto Valentino Rossi. Vano il tentativo di Dovizioso di arrivare davanti al catalano: al 23esimo giro cade a terra finendo a margine della zona punti. Lo spagnolo, con ancora tre Gp da correre ha ora 296 punti contro i 194 di Dovizioso. Rossi in terza posizione segue con 185 punti.

Tutti i numeri di Marquez

Per il neo campione del mondo si tratta dell'ottava vittoria stagionale e del quinto campionato mondiale MotoGP in sei anni. Il venticinquenne spagnolo è il più giovane pilota nella storia di questo sport a vincere sette campionati del mondo: 125cc nel 2010, Moto2 nel 2012 e MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018. Con questa vittoria, il catalano ha frantumato il record da Mike Hailwood, che aveva 26 anni e 140 giorni quando vinse il suo settimo titolo, la corona da 350 cc del 1966 ed è anche il pilota più giovane ad aver vinto cinque titoli di prima categoria.