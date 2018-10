Icardi stende il Diavolo

(Foto Afp)

Milan affondato nel derby della Madonnina. L'Inter ha battuto 1-0 i rossoneri volando a 19 punti e diventando terza in classifica (a +7 dai cugini). Decisivo un gol di Mauro Icardi che nel recupero, al 92', ha segnato su un cross di Vecino superando Donnarumma. La vittoria nerazzurra arriva dopo due gol annullati e una traversa.

L'avvio del Milan è buono ma l'Inter sempre con Icardi, già al 12′, si porta in vantaggio. Il gol viene però annullato dall'arbitro Marco Guida: è fuorigioco, la decisione è confermata dal Var. La gara diventa più nervosa, con Biglia che interviene su Nainggolan a centrocampo: entrambi si fanno male ma è il belga a lasciare il campo per Borja Valero. Al 42′ arriva un altro gol, di nuovo annullato da Guida, sempre per fuorigioco. La ripresa è più equilibrata, con poche occasioni da entrambe le parti. Ma proprio quando il match sembra ormai finito con un pareggio, Icardi sfrutta un'uscita a vuoto di Donnarumma e decide la partita.