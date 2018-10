Ribaltone Milan: segna, va sotto, poi vince

(AFP)

Emozioni e tanti gol a San Siro. Un guizzo di Suso regala al Milan la vittoria per 3-2 sulla Sampdoria: tre punti importantissimi per Gattuso, al termine di una gara intensa.



Pronti, via: rossoneri in vantaggio con Cutrone. Ma la gioia dura poco e all'attaccante rossonero rispondono da parte blucerchiata Saponara (21esimo) e Quagliarella (31esimo) che ribaltano il risultato. Ci pensa poi Higuain al 36esimo a fissare il punteggio sul 2-2 prima dell'intervallo.

Poi, al 17esimo della ripresa, il sinistro magico di Suso fa il ribaltone del 3-2 ed esplode la gioia rossonera: il centrocampista si accentra e scarica sul secondo palo una conclusione imparabile. E il Milan porta a casa una vittoria rocambolesca.