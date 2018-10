Il Napoli agguanta la Roma al 90'

(Afp)

Il Napoli acciuffa la Roma nel finale ma aumenta il distacco dallo Juve. Al San Paolo nel posticipo domenicale di Serie A finisce 1-1. Ai giallorossi che vanno in vantaggio al 14' del primo tempo con El Shaarawy risponde proprio allo scadere Mertens. Il gol del belga al 90' chiude i giochi. La squadra di Ancelotti evita così la sconfitta in casa ma si allontana dalla vetta della classifica finendo a -6 dalla Juve.

Non nasconde il rammarico nel post partita l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco per quella rete subita in extremis. “Dispiace aver preso gol alla fine vedendo come era andata la gara - commenta ai microfoni di Sky Sport - anche se il Napoli ha meritato il pari”. "Nel primo tempo - nota - siamo stati più bravi a tenere palla, a far correre gli avversari, ad uscire dalla loro pressione alta. Nella ripresa, invece, il contrario. Ci hanno fatto correre loro".

Soddisfatto del risultato Carlo Ancelotti. “Sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi - dice l'allenatore azzurro -, è stata una partita ben giocata. Il gol non arrivava ma, nonostante le difficoltà nel trovarlo, abbiamo mantenuto una pressione costante per tutta la gara. E non dimentichiamoci che non abbiamo giocato contro l’ultima in classifica. Era pur sempre la Roma, ma - conclude - siamo stati bravi a non farla giocare come avrebbe voluto".