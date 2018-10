Il Real esonera Lopetegui

(FOTOGRAMMA/IPA)

Il Real Madrid ha esonerato l'allenatore Julen Lopetegui e ha affidato la guida della prima squadra, in maniera provvisoria, a Santiago Solari. Lopetegui, ingaggiato dai Blancos in estate e strappato alla panchina della Nazionale poco prima dei Mondiali, è stato silurato dopo la sconfitta per 5-1 incassata sul campo del Barcellona.

Il Real, nella nota diffusa in serata, ritiene "ancora raggiungibili gli obiettivi di questa stagione. La giunta direttiva crede che esista una totale mancanza di proporzione tra la qualità della rosa, che comprende 8 giocatori candidati al Pallone d'oro - evento senza precedenti nella storia del club - e i risultati ottenuti sinora".