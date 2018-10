Icardi affonda la Lazio

(Fotogramma)

L'Inter batte la Lazio 3-0 e aggancia il secondo posto in classifica. Sotto il nubifragio dell'Olimpico la squadra di Spalletti, in vantaggio di due gol già nel primo tempo, travolge i biancocelesti mostrando personalità e maturità contro un avversario che era dato in ottima salute. Protagonista del match il capitano Mauro Icardi, implacabile con la sua doppietta, inframezzata dalla rete di Brozovic al 41'. I nerazzurri, con questo risultato, salgono al secondo posto in classifica, agganciando il Napoli a -6 dalla Juventus. La Lazio invece resta ferma a 18 punti, quarta a quattro punti dalle seconde.