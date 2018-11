Verratti fermato, positivo ad alcool test

Nella notte tra martedì e mercoledì, il centrocampista del Psg, Marco Verratti, è stato fermato dalla polizia con un livello di alcool nel sangue al di sopra della norma. Il giocatore rischia una lunga sospensione della patente di guida. Verratti è stato fermato sulla circonvallazione nel 13° arrondissement di Parigi, secondo una fonte della polizia come riporta l'Equipe. Il centrocampista italiano è stato sottoposto all'alcool test che ha riscontrato un livello di alcool nel sangue di 0,49 mg/l, superiore alla norma (0,20 mg/l). Verratti è stato portato in commissariato dove è stato trattenuto per un paio d'ore. Il Psg multerà il giocatore. Una sanzione che dovrebbe incidere sul premio etico contenuto nel contratto con i transalpini.