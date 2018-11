Djokovic batte Federer e va in finale

(Afp)

Novak Djokovic batte Roger Federer e si qualifica per la finale dell'Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy. La sfida tra i numeri 2 e 3 del mondo è stata vinta dal serbo per 7-6 (8-6), 5-7, 7-6 (7-3) dopo circa tre ore di battaglia.

Il serbo dovrà affrontare ora Karen Khachanov. Il 22enne russo, numero 18 del mondo, ha sconfitto l'austriaco n.6 del seeding Dominic Thiem per 6-4, 6-1 in un'ora e 10 minuti conquistando così la prima finale in carriera in un '1000'.