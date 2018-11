Florenzi salva la Roma: 1-1 con la Fiorentina

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Fiorentina e Roma pareggiano e restano appaiate in classifica. La sfida del Franchi, valida per l'undicesima giornata di serie A, finisce 1-1, con Florenzi che risponde nel finale al gol segnato nel primo tempo da Veretout su rigore. I viola, al terzo pareggio di fila con identico risultato, anche stavolta si fanno raggiungere dopo essere andati in vantaggio. Ma la sconfitta sarebbe stata una punizione troppo severa per i giallorossi. La Roma ha le migliori occasioni del primo tempo, ma è la Fiorentina ad andare a riposo in vantaggio di un gol grazie a un discusso rigore trasformato da Veretout alla mezz'ora.

L'episodio-chiave della prima metà di gara, innescato da una leggerezza di Under, scaturisce da un contatto in area tra Simeone lanciato a rete e Olsen: il portiere sfiora con i guantoni il piede dell'attaccante, che lo colpisce anche sul volto prima di lasciarsi cadere in area. L'arbitro Banti consulta Orsato al Var e poi conferma il penalty, che il francese trasforma con freddezza. Prima e dopo l'1-0 viola è la Roma a fare la partita, senza però riuscire a trovare la via del gol. Dzeko spreca la prima chance dopo pochi minuti con un pallonetto troppo debole per impensierire Lafont, poi al 21' sul suggerimento di Pellegrini fa anche peggio mandando alto sulla traversa da ottima posizione.

I giallorossi non si perdono d'animo dopo lo svantaggio, ma non sono aiutati dalla fortuna al 35' quando sulla punizione di Pellegrini il pallone deviato di testa da Milenkovic si stampa sul palo. La Roma spinge anche in avvio di ripresa e il baby Zaniolo, schierato titolare da Di Francesco, ci prova subito con un sinistro potente da fuori che trova l'ottima risposta di Lafont. La Fiorentina risponde alle soglie dell'ora di gioco con Chiesa che, dopo un bel triangolo con Benassi, è fin troppo generoso con l'assist nell'area piccola sul quale Simeone non arriva. Di Francesco ridisegna l'attacco gettando nella mischia prima Kluivert per El Shaarawy e poi Schick per Under. I viola fanno buona guardia fino all'86', quando i giallorossi trovano il pareggio con un sinistro al volo di Florenzi dopo una respinta corta di Lafont sul solito cross velenoso di Kolarov, poi soffrono nel finale e in pieno recupero il portiere dei viola blinda almeno il pareggio deviando in corner il destro potente da fuori area di Dzeko.