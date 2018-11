Lorenzo attacca Dovizioso

(Afp)

Jorge Lorenzo attacca Andrea Dovizioso per le parole sibilline con cui il forlivese ha commentato il suo forfait nella gara della MotoGp in Malesia. "Sono situazioni un po' strane che capitano spesso in Ducati o con certi piloti, ma non conoscendo i dettagli non voglio entrare troppo nel merito. Non è un mio problema", ha risposto Dovizioso a chi gli chiedeva un commento sulla decisione del suo compagno di squadra di rinunciare alla penultima gara stagionale per le condizioni fisiche non ancora ottimali.

"Grazie mille Dovizioso. Sei un vero gentiluomo...Un compagno esemplare - ha replicato Lorenzo commentando l'intervista del forlivese su Twitter -. Lo applaudi sotto il podio quando vince e poi...(Ma non dà una sua opinione, non è un suo problema)". "Invidia più opportunismo", ha poi rincarato la dose lo spagnolo rispondendo a un suo follower che gli faceva notare come a suo dire Dovizioso "parli solamente nelle occasioni in cui sei fuorigioco". Infine, rispondendo a un altro tweet in cui gli veniva chiesto chi fosse Dovizioso, Lorenzo ha sottolineato: "Un campione del mondo, della 125".