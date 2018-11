Gp Malesia, Lorenzo dà forfait

(Fotogramma/Ipa)

Forfait di Jorge Lorenzo anche nel Gp della Malesia. Lo spagnolo per la seconda volta nel triplete asiatico è costretto a fermarsi a causa della condizione fisica precaria. Come a Motegi, il portacolori del Ducati Team effettua le prime sessioni di libere, le porta a termine con fatica ma non prende parte alle qualifiche del sabato. Reduce dall'intervento che gli ha quasi ricostruito il tendine del polso sinistro e dalla defezione a Phillip Island, prova a salire in sella ma l'impegnativa pista malese e le condizioni climatiche estreme di grande caldo lo costringono alla resa. L'annuncio, poco prima della FP3 del sabato mattina. Al posto del maiorchino, ora concentrato a recuperare in vista dell'ultimo Gp della stagione a Valencia e dei test successivi che aprono il 2019 con il team Repsol Honda, Michele Pirro. Il collaudatore Ducati era volato in Malesia come opzionale sostituto del numero 99.

Intanto lo spagnolo Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gp della Malesia sul circuito di Sepang dopo la lunga interruzione per pioggia. Il pilota della Honda, già campione del mondo, ha chiuso con il tempo di 2.12.161, davanti al francese Johann Zarco a +0.548 e a Valentino Rossi, terzo a +0.848. Quarto posto per Andrea Iannone con la Suzuki a +0.936 e subito dietro Andrea Dovizioso, quinto, a +1.022 che è caduto nell'ultimo giro delle qualifiche della Q2 dove poteva migliorare il suo crono. Chiudono la top ten Miller, Petrucci, Rins, Bautista e Pedrosa, 11esimo Vinales. A causa del maltempo, gli organizzatori del Gran Premio hanno deciso di anticipare di due ore la partenza delle tre gare in programma domani. La Moto3 quindi prenderà il via alle 10 (le 3 italiane), la Moto2 alle 11.20 (4.20 italiane) e la MotoGp alle 13 (le 6 italiane).