La Juve non si ferma, Cagliari ko

(Afp)

La Juventus vince ancora. I bianconeri battono 3-1 il Cagliari all'Allianz Stadium rispondendo così alla valanga di gol di Napoli e Inter. La squadra di Allegri torna a +6 sulle inseguitrici. Il vantaggio arriva al primo minuto con Dybala, Joao Pedro pareggia i conti al 36' ma, dopo un paio di minuti, un autogol di Bradaric porta la Juve sul 2-1. Nel finale è una rete di Cuadrado a chiudere definitivamente la partita.

I bianconeri firmano così il loro migliore avvio di campionato di sempre. "Vincere 10 partite su 11 non è semplice, per questo faccio i complimenti alla squadra", ha detto Massimiliano Allegri a Sky Sport nel post gara. Poi, commentando la partita, l'allenatore della Juve ha sottolineato: "Abbiamo subito gol su cross, bisogna lavorare meglio sulla fase difensiva perché non sempre si possono segnare tre gol a partita. Le gare vanno chiuse prima".