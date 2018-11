Miracolo Icardi, con il Barça è pareggio

(Afp)

Un pareggio che sa di trionfo quello che l'Inter porta a casa nel big match contro il Barcellona. A San Siro finisce infatti 1-1 nella quarta giornata del gruppo B di Champions, con i blaugrana a dominare per quasi tutta la gara e i gol, sul filo del rasoio, che arrivano solo nel finale. Il risultato si sblocca prima al 38' del secondo tempo, con il sinistro di Malcom per il Barca e poi al 42' con la rete di Icardi, che compie il miracolo riportando la squadra in pareggio a tre minuti dal novantesimo.

Un punto preziosissimo per gli undici di Spalletti che salgono così a quota 7, in attesa della trasferta a Wembley contro il Tottenham.