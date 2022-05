007 Kiev: "Putin non vuole abbandonare piani"

"Il presidente russo Vladimir Putin non intende abbandonare i suoi piani sull'Ucraina, quindi è possibile che le ostilità durino fino alla fine dell'anno". Lo ha affermato Vadim Skibitsky, rappresentante della direzione dell'Intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina, come riportato dall'agenzia Interfax. Una previsione, però, che dipenderà "dalla nostra resistenza, dalle condizioni delle nostre forze di difesa e dall'assistenza fornitaci", ha dichiarato in un'intervista con Crimea.Realities.

La Federazione Russa, fa sapere, prevederebbe di rimanere nel sud dell'Ucraina per molto tempo, come dimostra il dispiegamento nei territori occupati. "Dall'inizio di maggio, le truppe di occupazione hanno iniziato a rafforzare le difese" ed è in preparazione "una terza linea di difesa".