La challenge prevede per Pino e Martina una giornata all’aperto. Ma lo stop alle auto per la domenica ecologica rovina i piani di Pino, poco sensibile a inquinamento ed emissioni di CO2 causate dal traffico e ancor meno propenso a rinunciare alla macchina. Obbligati a rimanere in casa? Un rivoluzionario mezzo di trasporto offre una via d’uscita...