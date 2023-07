Pino si fa forte di un improbabile passato da atleta per giustificare il suo attuale amore per il divano. Convinto da Martina sui vantaggi di qualche ora di allenamento settimanale, soprattutto alla sua età, si lascia trascinare in un percorso alla sua portata. Ma quando i due sono già pronti a scaldare i muscoli, un dettaglio rimette tutto in discussione...