1 donna su 3 si sente sola durante la menopausa e 1 su 2 non lo rivela al partner

Milano, 15 giugno 2023. Non sempre il silenzio è d’oro: la menopausa è un argomento tabù, tanto da essere nascosto da un silenzio assordante. Il 41% di donne intervistate da TENA afferma di essersi sentita impreparata alla menopausa e al post menopausa, il 66% non si sente supportato dal proprio partner e solo il 23% trova sostegno nella propria madre, mentre il 43% ritiene che sulla menopausa vi sia una grande disinformazione.

Questi i numeri della ricerca TENA* effettuata in Regno Unito, Brasile e Italia su un campione di 6.000 donne in pre-menopausa, menopausa o che hanno già attraversato la menopausa.

Una ricerca che mette in luce come una migliore preparazione alla menopausa sia un bisogno diffuso fra le donne anche per combattere un innegabile senso di vergogna che ancora circonda l’invecchiamento del corpo femminile. TENA afferma con forza che, per le donne di tutto il mondo, questa deve essere l’#UltimaMenopausaDaSola.

Parlare di menopausa è infatti più che mai necessario, come dimostrano gli altri numeri della ricerca: una donna su tre (il 32%) si sente molto sola durante la menopausa e oltre la metà (52%) sceglie di non informare il proprio partner quando questo periodo della vita ha inizio. Oltre a essersi sentite a tratti sole e non libere di condividere le loro sensazioni, sette donne su dieci (il 71% delle intervistate) dicono di non aver informato la propria madre, mentre quasi lo stesso numero di donne (69%) riferisce di non aver parlato della propria menopausa con altre donne della propria famiglia.

Prigioniere di uno stereotipo negativo

Per troppo tempo la menopausa è stata tenuta nascosta, citata solo a mezza voce o come oggetto di facili battute. La ricerca di TENA rivela fino a che punto le donne vedano questo cruciale passaggio della loro vita rappresentato come un’esperienza totalmente negativa dai media e dalla società. Il 71% delle donne concorda su un punto: quando si parla di menopausa si tende a rappresentare tutto nero, mentre i suoi aspetti positivi non vengono mai riconosciuti.

Le donne si sentono impreparate a questa fase della loro vita

Vari fattori impediscono un discorso aperto e sincero su un passaggio molto delicato della vita di ogni donna: disagio, il sentirsi in qualche modo “segnate” e il senso di paura contribuiscono alla negatività che circonda la menopausa. Ciò significa che le donne non sanno che cosa devono aspettarsi o come devono comportarsi, con il risultato di sentirsi sole, isolate, impreparate e prive di aiuto. Alcuni dati rilevanti sono che il 66% non si sente supportato dal proprio partner, mentre solo il 23% trova sostegno nella propria madre, il 41% non si sente preparato alla menopausa e il 43% ritiene che sulla menopausa vi sia una grande disinformazione.

Ma non è il caso di vedere tutto nero

La menopausa non è tuttavia un’esperienza totalmente negativa. Infatti, fra le donne in menopausa e pre-menopausa, sei su dieci (il 60%) dicono che in questa fase della vita ci sono anche aspetti positivi. Il 77% delle intervistate afferma che dire addio alle mestruazioni è un indiscutibile vantaggio, mentre quasi la metà del totale (il 48%) dichiara che l’uscita dalla sindrome premestruale (PSM) e la fine del timore di gravidanze impreviste sono altri cambiamenti positivi.

Un ponte a unire la divisione generazionale

La ricerca di TENA fa parte della campagna #UltimaMenopausaDaSola che, oltre a un cortometraggio onesto e diretto su quello che veramente è la menopausa, comprende anche un manuale online per incoraggiare le donne di generazioni diverse a confrontarsi sulla menopausa. Con il titolo Le Infrequenti Domande Sulla Menopausa, questo manuale si presenta come l’opposto della tipica ricerca Google sull’argomento, solitamente caratterizzata da contenuti di tipo clinico e privi di empatia. Infatti, mette in luce l’importanza di una conversazione fra diverse generazioni grazie a “pillole di saggezza” raccolte fra le donne che hanno già attraversato la menopausa; consigli, “dritte” e suggerimenti che esse vorrebbero passare alle generazioni di donne che arriveranno dopo di loro ad affrontare la menopausa. Oltre al manuale TENA ha firmato anche un esperimento sociale che ha coinvolto cinque coppie di donne con un solo obiettivo: fare in modo che un domani nessuna donna arrivi impreparata alla menopausa. Cinque coppie di donne tra madri, figlie e sorelle si sono confrontate senza tabù e senza filtri.

*La ricerca

La ricerca è stata condotta da One Poll and Ketchum per TENA dal 14 al 21 marzo 2022 in Regno Unito, Brasile e Italia su un campione di 6.000 donne in pre-menopausa, menopausa o che hanno già attraversato la menopausa.

La campagna TENA l’#UltimaMenopausaDaSola con il manuale, la ricerca, il lungometraggio e le interviste all’esperimento sociale sono raccolte qui: dedicatoame.it/ultimamenopausadasola/