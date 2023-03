1 Maggio, a Potenza la manifestazione nazionale dei sindacati

L'evento di Cgil, Cisl e Uil dedicato ai 75 anni della Costituzione. Nel pomeriggio il tradizionale Concertone di Roma, in piazza San Giovanni

Sarà Potenza ad ospitare, quest’anno, la manifestazione nazionale per il Primo Maggio di Cgil, Cisl, Uil. L’attualità dei principi e dei valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione, sarà l’argomento che caratterizzerà gli interventi dei tre leader sindacali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri. Come è ormai tradizione, poi, nel pomeriggio a Roma si svolgerà il Concertone di Piazza San Giovanni, promosso da Cgil, Cisl, Uil. Lo annunciano le tre confederazioni in una nota.