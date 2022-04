1 Maggio, anche le Partite Iva a 'Concerti-Amo' a Roma

“Concerti-Amo” è il titolo della manifestazione-concerto organizzata a Roma, in piazza Bocca della Verità il 1 Maggio a partire dalle ore 14. L’iniziativa è stata promossa da Angelo Distefano, presidente del movimento Le Partite Iva, insieme a Omv-L’Eretico, Ancora Italia, Alternativa, DirPubblica-Applet, Fisi e Partitalia.

“Abbiamo aderito a questa manifestazione per far sentire, anche il primo maggio, la voce dei lavoratori non rappresentati” ha dichiarato Michel Fabrizio, vice-presidente di Partitalia, associazione di partite Iva.

“Vogliamo un primo maggio non solo delle partite Iva ma anche per i tanti che hanno perso il lavoro per la crisi generata dal covid, i giovani senza lavoro, i precari e le donne discriminate. Questa iniziativa non è contro i lavoratori dipendenti, che saranno rappresentati da alcune associazioni partecipanti a “Concerti-amo”, ma per sottolineare che c’è un vasto mondo non rappresentato dalle più note sigle sindacali che, con grande sfoggio di mezzi e risorse, saranno oggi a Piazza San Giovanni. Il nostro sogno è l’unità di tutto il mondo del lavoro e delle imprese contro le speculazioni della grande finanza, contro i vincoli europei e contro la globalizzazione delle multinazionali.”