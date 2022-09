1 miliardo di investitori cripto entro il 2040

Una recente ricerca condotta dall’analista ed esperto di criptovalute Alex Kruge per Hsbc, colosso del settore bancario con sede a Londra, sull’andamento ciclico delle valute digitali evidenzia la continua espansione del settore, nonostante gli spettri della recessione e dell’inflazione. I modelli statistici prevedono infatti un allargamento della base degli utenti, con l’arrivo di 500 milioni di nuovi investitori entro il 2030. Numeri in rapida progressione anche per quanto riguarda il decennio 2030-2040, anno in cui la piattaforma cripto potrebbe arrivare ad ospitare ben 1 miliardo di operatori.