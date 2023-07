10 Champagne con un buon rapporto qualità-prezzo

“Lo Champagne è il re delle bolle, mi ha rapito appena ho iniziato ad assaggiarlo. Perché? Perché è meraviglioso! Ha una duttilità di abbinamento incredibile, la sua colonna di bollicine ti esplode letteralmente in bocca, elegante e setosa. Quello che ti dà lo Champagne non te lo può dare nessun’altra bolla. Terroir, storia, stile. Lo champagne è unico per tanti motivi. Personalmente ho un amore per Krug. Questo livello, secondo me, non riesce a raggiungerlo nessun altro, perché unisce una qualità incredibile a uno stile unico. Da quando avevo 16 anni a oggi, tutto quello che è uscito dalla maison Krug io l’ho assaggiato. Il mio preferito in assoluto? Krug Collection 1988 perché ha tutto: ricchezza gusto-olfattiva, tensione, lunghezza di sorso. È molto raro e molto costoso, a meno di mille euro è difficile trovarlo. Se dovessi suggerirne uno su tutti, sarebbe lui. Detto questo, si possono bere Champagne straordinari anche senza spendere mille euro, ce ne sono alcuni che hanno davvero un ottimo rapporto qualità prezzo”.

Abbiamo anche chiesto il suo parere su l’annosa questione dei lieviti: “Che si sentano più o meno i lieviti in uno Champagne (ma vale per tutti gli spumanti) non è né una colpa né un vanto: è uno stile. Sta al consumatore scegliere in base al proprio gusto. Si sente dire che i lieviti “coprono” il gusto dello spumante. Non è vero, è solo un luogo comune. Se hai un’uva scadente non risolvi niente con i lieviti, non puoi ottenere un grande vino in ogni caso. È giusto che ogni produttore abbia la propria filosofia: in Champagne alcuni puntano sulle note di lievito, di brioches e sulle sensazioni lattiche. Altri sul frutto, sulla croccantezza e sulla freschezza. Altri ancora amano le sensazioni gessose…È bello così”.

Anche sui formati delle bottiglie Oscar ha le idee ben chiare: “Per bere una magnum bisogna essere in due: tu e la magnum. Per bere un tre litri bisogna essere in tre: tu, il tre litri e chi lo paga (ride di gusto, ndr)”.

Leggi l'articolo completo su Vendemmie.

Adnkronos - Vendemmie