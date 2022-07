10 Corso Como sbarca a Forte dei Marmi. Il pop-up dedicato al mondo del celebre spazio milanese sarà inaugurato giovedì prossimo a Forte dei Marmi. Con una superficie di 140 mq, il negozio occupa l’intero piano terra di un edificio affacciato sulla corte interna di via Carducci, nel cuore di Forte dei Marmi. Simbolo beneaugurante, la meridiana affrescata sulla parete esterna accoglie i visitatori.

“Conosco Forte dei Marmi sin da bambina - afferma Tiziana Fausti, presidente di 10 Corso Como - per me è sempre stato sinonimo d’estate, e sono felice di portare un pezzettino di 10 Corso Como nel sole della Versilia". Gli arredamenti e le finiture luminose mescolano forme fluide e colori tenui, dando un’atmosfera luminosa anche a questo 10 Corso Como, che continua a proporre la sua estetica globale, col segno inconfondibile di Kris Ruhs. Nel nuovo pop up saranno presenti collezioni di culto e di ricerca dei migliori brand e fashion designer, prodotti logo 10 Corso Como con una selezione di profumi e oggetti di design in continua evoluzione.

Meta di incontri e riferimenti culturali, riconosciuto per la ricerca di stimoli soggettivi e di forme inedite della qualità del quotidiano, 10 Corso Como ha visto crescere in più di 30 anni la sua popolarità e prestigio a livello internazionale. Fondato a Milano nel 1991, 10 Corso Como ha creato e diffuso il concetto di coesione tra cultura e tendenza, promuovendo il legame tra il mondo della moda e quello del design. A Forte dei Marmi, da luglio a settembre, il pop-up creerà ogni giovedì sera incontri e momenti conviviali con Vermentino Acquagiusta, Tenuta La Badiola-L’Andana e Torbato Brut Oscarì, Tenute Sella & Mosca.