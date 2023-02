10 etichette speciali per festeggiare l’amore

Vini unici e territoriali, creati in edizione limitata, con un messaggio in bottiglia, sostenibili o da vitigni resistenti, da condividere con la persona amata nel giorno più romantico dell’anno. I consigli di Vendemmie per sorprendere il partner

ARLenoble Intense – «mag 18»

AR Lenoble è una Maison in Champagne a gestione familiare sin dal 1920, anno della sua fondazione. Giunta oggi alla quarta generazione, conta 18 ettari di vigneto situati per lo più a Chouilly, villaggio classificato Grand Cru per lo Chardonnay, a Bisseuil, villaggio classificato Premier Cru per il Pinot Noir e a Damery villaggio della Valle della Marna, e una produzione di altissima qualità. ARLenoble Intense – «mag 18» è un assemblaggio di 20% Chardonnay, 35 % Pinot Noir, 45% Pinot Meunier, integrato da un apporto importante di vini di riserva perpetua (40%), invecchiati in legno. Ogni anno, ad ogni vendemmia, una parte della raccolta è assemblata a vini più vecchi per la messa in bottiglia, mentre il saldo viene a integrare i vini di riserva per alimentare la riserva perpetua. Champagne raffinato di grande struttura, ha un sorso dinamico e una gradevole rotondità.

Brunello di Montalcino 2017 Podere Casisano

È un vino che nasce dalla bellezza del paesaggio toscano di Podere Casisano, un luogo incantevole a 480 metri di altezza, circondato da boschi secolari. Da 9 ha di vigneti dedicati esclusivamente alla produzione di Brunello, con esposizione sud-est, nasce il Brunello di Montalcino Podere Casisano, 100% Sangiovese grosso. Un calice elegante e complesso, dal colore rosso rubino e un palato persistente, di grande struttura tannica.

Rosé Grand Cru di Frank Bonville

Nei territori della Champagne in particolare del Grand Cru ad Avize, fu fondata nel 1926 la maison Frank Bonville. Cuvée ideale per brindare all’amore, Rosé Grand Cru è uno Champagne elegante e raffinato dagli aromi delicati di piccoli frutti rossi, agrumi, anice ed erbe aromatiche. Al palato è fresco e di grande finezza.

Mamertino D.O.C. 2018 Planeta

Frutto dell’unione tra Nero d’Avola per il 60% e Nocera per il 40%, Mamertino D.O.C. 2018 Planeta è un vino la cui denominazione affonda nell’antichità. Per San Valentino Planeta, realtà vitivinicola tra le più importanti in Sicilia, propone un vino della tradizione, con sentori di macchia mediterranea, mirtilli, prugne scure e confettura. Mamertino D.O.C. 2018 è prodotto nella piccola cantina della Baronia, a pochi passi dal mare, circondata da 8 ettari di vigne sul promontorio di Capo Milazzo e 20 ettari di oliveti secolari, davanti all'arcipelago Eoliano.

Renitens 2021 di Resistenti Nicola Biasi

Un regalo esclusivo con il quale si brinda due volte all’amore: per la persona amata e per il territorio. Renitens 2021, il primo vino di Resistenti Nicola Biasi, una rete di otto aziende agricole in otto territori diversi tra Friuli, Veneto e Trentino, creata nel 2021 e guidata da Nicola Biasi, è prodotto da vitigni resistenti noti anche come PIWI (dal tedesco pilzwiderstandfähige, ossia resistenti alle malattie fungine). Renitens è l’unione di 8 diversi vini, almeno uno per azienda, capace di esprimere le caratteristiche delle sei grandi zoni vitivinicole, tra Veneto, Friuli e Trentino. Note di fiori di arancio, mandorle e basilico, a cui si aggiungono in sottofondo sfumature di bosso, fiori di magnolia e un finale sapido che conquista anche i palati più esigenti.

Prime Rose Rosé Extra Dry Metodo Charmat di Cavit



Una cuvée piacevolissima costituita da un equilibrato blend di varietà autoctone ed internazionali allevate nei soleggiati vigneti della Valle dell’Adige e della Vallagarina. Uno spumante ottenuto con rifermentazione in autoclave, sulla base della tradizione spumantistica Cavit. Perlage a grana minuta, ha un colore delicatamente rosato e un profumo che sposa le note fragranti e fruttate. Ottimo per l’aperitivo del 14 febbraio.

Pinot Nero Barthenau Vigna S. Urbano J. Hofstätter

Il Pinot Nero Barthenau Vigna S. Urbano di tenuta Hofstätter rappresenta l'espressione di un Cru prestigioso collocato nel cuore dell’area vocata della tenuta Barthenau in Mazon. Per San Valentino la tenuta altoatesina propone un’etichetta personalizzata (anche per altri suoi cru) per rendere unico il proprio vino preferito. Un messaggio speciale, un “Ti Amo” o il nome della persona amata impresso in una bottiglia da collezione. Il Pinot Nero Barthenau Vigna S. Urbano, affinato in piccole botti di rovere, è un grande rosso, ben bilanciato nelle componenti e convincente per un’acidità elegante, tannini ben integrati e un’eccezionale concentrazione aromatica. Per informazioni scrivere a info@hofstatter.com.

Montefalco Sagrantino Passito DOCG 2018 Scacciadiavoli



Se siete alla ricerca di un inebriante vino d’amore, il Montefalco Sagrantino Passito DOCG 2018 dell’azienda Scacciadiavoli - dal 1954 di proprietà della famiglia Pambuffetti -, una delle realtà vitivinicole più antiche e rappresentative del territorio umbro, fa al caso vostro. Un vino prezioso, passito su graticci, ottenuto da sole uve di Sagrantino, il vitigno umbro per eccellenza, che tradizionalmente veniva usato dai frati francescani per celebrare i sacramenti e le festività religiose (da cui il nome - dal latino, sacer). Rosso rubino intenso, dai profumi dolcie e delicati è un perfetto elisir d’amore da assaporare a lume di candela, servito con un buon cioccolato fondente.

Paleo 2019 Le Macchiole

Il Paleo è una delle etichette più rappresentative della cantina Le Macchiole, un Cabernet Franc in purezza realizzato per la prima volta nel 1989, nato prima come classico taglio bordolese e diventato nel 2001, 100% Cabernet Franc. Il nome richiama quello di un'erba spontanea della costa toscana, a simboleggiare l’identità territoriale e la caparbietà nel raggiungere ogni traguardo. Vino robusto, di grande eleganza, matura 14 mesi in piccole botti. Al naso profumi di mora, liquirizia, erbe aromatiche. Al palato ha una bella struttura con tannini raffinati e un finale balsamico e persistente.

Franciacorta Quadra Brut QSàten 2018



Nessuna ricetta prestabilita per Quadra, cantina franciacortina guidata dal 2008 dall’enologo e direttore Mario Falcetti, ma solo una produzione (174 mila bottiglie in totale) che si racconta attraverso l’interpretazione. Dell’annata, della capacità produttiva del singolo vigneto in relazione al territorio. Il Sàten diventa così una prospettiva interessante che vede oltre allo Chardonnay (72%), aristocratico e seducente, anche il Pinot Bianco (28%), vitigno di eleganza e profondità. Un sorso chiaro e distintivo della Franciacorta attraverso un approccio minimale ma perfettamente bilanciato con i suoi 5 gr/l di zucchero e i 42 mesi di affinamento in bottiglia. Naso di pesca gialla ed erbe aromatiche, miele di castagno, caffè, caramello. Palato di grande freschezza, raffinato e persistente.





