10 vini toscani tutti da scoprire

In occasione del nostro Focus del Mese dedicato alla Toscana vogliamo consigliarvi alcuni vini di questa splendida regione. Non i soliti noti, però. Vogliamo assaggiare con voi qualche “chicca”, vini curiosi, meno conosciuti, con una storia particolare da raccontare. Per andare sul sicuro, abbiamo chiesto consiglio ad Alessandro Tomberli, direttore dell’Enoteca Pinchiorri, storico ristorante tre stelle Michelin di Firenze, con una delle cantine più famose al mondo. Questi sono i vini che ha scelto per noi.

Adnkronos - Vendemmie