100 giorni di Agorà per il Pd, 249 eventi e oltre 13.600 iscritti agli incontri tematici

Mercoledì 15 dicembre alle 18 al 'Monk' di Roma Enrico Letta e Nicola Zingaretti discutono di 'Next generation Eu, what’s next?'

Dopo i primi 100 giorni di attività, che hanno portato alla programmazione di 249 Agorà - 196 quelle già svolte - sono 30 i nuovi appuntamenti. Lo rende noto il Pd. Domani mattina, sabato 11 dicembre alle 10 a Torino, presso il Fortino (in strada del Fortino 20), l'appuntamento promosso da Andrea Giorgis, che con Carla Bassu guida il Comitato Pd sulle Riforme, vedrà la partecipazione in collegamento del segretario del Pd Enrico Letta e in presenza di Federico Fornaro, capogruppo alla Camera di Articolo uno. Ci saranno poi, tra gli altri, Gianni Cuperlo e Antonio Nicita.

Sono 120 le persone già iscritte a partecipare e il tema sarà 'Politiche e strumenti per una democrazia 'emancipante' nell’attuale contesto economico, sociale e digitale', spiega sempre il Pd. Un’iniziativa per capire come e a quali condizioni l’innovazione digitale possa rafforzare la democrazia rappresentativa e contribuire a far crescere un’Italia più giusta. Prenderanno la parola, oltre a tanti giovani, anche esperti e studiosi dell’Università di Torino e del Politecnico.

Nel pomeriggio, sempre domani e sempre in Piemonte, a None, alle 15 Agorà ibrida con la responsabile giustizia del Pd Anna Rossomando ed il sociologo Nando Della Chiesa su 'Legalità e territorio'. Altre agorà nel weekend a Lecco, Teramo, a Quarrata nel pistoiese e sei appuntamenti sabato in diverse regioni del sud: a Enna con 'Si resti arrinesci' - Agorà su Giovani, Istruzione, Ricerca e Cultura'; a Somma Vesuviana su 'Tampon tax e giustizia sociale' con la senatrice Valeria Valente e la presidente dei giovani democratici Caterina Cerroni, per la prima agorà dei Gd di Napoli; a Bitonto; Nizza di Sicilia; Serra San Bruno.

Sono 23 poi le agorà in calendario da lunedì a venerdì prossimi. Mercoledì 15 alle 18 a Roma Enrico Letta parteciperà all’Agorà voluta dal presidente del Lazio Nicola Zingaretti sui valori e le idee per l’Italia del Futuro: 'Next generation Eu, what’s next?'. Appuntamento dalle 18 al Monk (via G. Mirri 35) con gli interventi tra gli altri dello scrittore Paolo di Paolo, l’attore e attivista Pietro Turano, le attrici Veronica Pivetti e Francesca Reggiani.

Mentre a Milano alla stessa ora presso il circolo della Pallacorda appuntamento su agricoltura e aree urbane con l’ex ministro dell’agricoltura ed eurodeputato Paolo De Castro; Susanna Cenni, responsabile nazionale del dipartimento agricoltura del Pd; le vicesindache di Milano e della città metropolitana Anna Scavuzzo e Michela Palestra. Altre Agorà sono previste a Como, Roma, Cremona, Cesena, Milano, Napoli, Merano, Palermo.

Sei le agorà che si svolgeranno esclusivamente online: il 14 dicembre ce ne saranno tre dedicate all’attuazione del Pnrr nella sanità e nella transizione ecologica che si potranno seguire su www.agorademocratiche.it: il 14 dalle 18 'Il Pnrr un'occasione da cogliere. Quali riforme per il Ssn?'; alle 18.30 'Il ruolo delle città nella transizione ecologica' con Paolo Mancuso, assessore all'Ambiente ed al Mare del comune di Napoli; Vincenzo Capasso, presidente di Let's do it Italy; dalle 20.45 'Dal medico di famiglia alle Case delle comunità, nuove prospettive per la medicina territoriale' si occuperà di confronti e proposte concrete per un nuovo modello di medicina territoriale con Antonella Forattini, consigliera regione Lombardia; Andrea Costa; consigliere regionale Emilia Romagna, il medico Riccardo Peasso.

Infine alcuni numeri dei primi 100 giorni: Il 27% delle Agorà è stato organizzato in maniera esclusivamente digitale, mentre le altre in formato ibrido o in presenza. I temi più trattati sono stati sanità e welfare, l'ambiente e la transizione ecologica, la cura del territorio, il lavoro, la partecipazione politica.

Sono state elaborate e messe in discussione sulla piattaforma 345 proposte. Le registrazioni sono state in media oltre 120 al giorno, superando in questi giorni i 13.600 iscritti al portale.