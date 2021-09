11 settembre, identificate altre due vittime attacco Torri Gemelle

Sono stati indicati come le vittime 1.646 e 1.647 dell'attacco terroristico

A venti'anni degli attentati dell'11 settembre 2001, le autorità giudiziarie di New York hanno reso noto che sono state identificate altre due vittime dell'attacco alle Torri Gemelle. L'ufficio del medico legale di New York ha annunciato l'avvenuta identificazione di Dorothy Morgan, un'impiegata assicurativa della città di Hempstead, e di un uomo i cui familiari hanno chiesto di mantenere il riserbo sull'identità. Sono stati indicati come le vittime 1.646 e 1.647 dell'attacco terroristico.