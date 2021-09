11 settembre, Matteo Salvini cita Oriana Fallaci

11 settembre 2001, "vent'anni dall’attentato alle Torri Gemelle che stravolse le nostre vite per sempre. 'Il loro scopo non è riempire i cimiteri. È distruggere la nostra anima, le nostre idee, i nostri sentimenti, i nostri sogni'. (Oriana Fallaci). Una preghiera per le vittime, impegno e determinazione nel combattere e sconfiggere ogni forma di terrorismo". Così Matteo Salvini su Facebook in ricordo dell'attacco al World Trade Center.