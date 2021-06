1188% in 10 mesi col trading sulle cryptovalute: Maxx Mereghetti ed il suo Team Crypto Commando mettono a segno l'ennesimo successo

Milano, 14 Giugno 2021. Il 1188% in soli 10 mesi: è questo il pazzesco risultato raggiunto con il trading sulle criptovalute da Maxx Mereghetti, Andrea Carosi ed il Team Crypto Commando.

Ormai famosissimo e ampiamente conosciuto da tutti gli appassionati del settore. Lo abbiamo seguito, nelle ultime settimane, perché sembrava quasi impossibile che riuscisse a portare il suo track record a livelli così alti, eppure ce l'ha fatta dimostrando che il suo metodo è davvero infallibile. Maxx Mereghetti è la prova vivente che se fatto bene, con le giuste strategie, il trading sulle criptovalute può rivelarsi una fonte di profitto davvero straordinaria. Nel suo ultimo video (che trovate a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=1z_T7IK8nts&t=18s) i risultati sono evidenti, non c'è trucco e non c'è inganno ma solo una grandissima professionalità.

Maxx Mereghetti, il suo fidato amico e Top Trades Andrea Casori ed il resto del team composto dal Tattico e l’operativo, sono riusciti a sorprendere tutto il mondo del trading per l'ennesima volta perché un risultato simile era davvero inaspettato. Fare il 1188% in soli 10 mesi significa andare ben oltre il semplice guadagno che si ottiene normalmente facendo trading, superare gli stessi paradigmi che spesso limitano anche i più audaci. Eppure il metodo elaborato dal Team Crypto Commando si sta dimostrando non solo vincente ma anche sicuro: dati alla mano, non potremmo affermare il contrario.

Maxx Mereghetti: un portafoglio in continua crescita

Maxx Mereghetti, insieme ad Andrea Carosi, sta continuando a dimostrare segnali alquanto positivi per quanto riguarda il trading sulle criptovalute. Lo aveva già fatto qualche mese fa, quando sempre con un video su Youtube aveva reso pubblici i propri successi dimostrando di aver registrato un +916% in soli 9 mesi. Già questo si configurava come un risultato davvero straordinario, perché dall'investimento iniziale effettuato a luglio 2020 e pari a 3.600 euro, Maxx, Carosi ed il Team Crypto Commando si sono trovati con 32.946 nel mese di marzo 2021.

Ebbene, nel mese successivo il guru dei trader professionisti ha compiuto un altro miracolo perché il portafoglio ha continuato a crescere, arrivando a registrare un +1188%. Tutto questo dimostra quanto fare trading sulle criptovalute sia ancora estremamente profittevole, sempre a patto che lo si faccia nel modo giusto e adottando una strategia effettivamente vincente. Non a caso, Maxx Mereghetti ed Andrea Carosi hanno lanciato Crypto Commando: un nuovo servizio di segnali operativi rivolto ai trader che credono ancora nelle potenzialità delle criptovalute ma non riescono a sfruttarle come vorrebbero.

Fare trading sulle criptovalute: è ancora il momento giusto!

Maxx Mereghetti ci ha creduto fino in fondo e con l'ultimo video in cui si vedono in modo limpido e trasparente i risultati raggiunti ne ha dato ampia dimostrazione: questo è il momento giusto per investire sulle criptovalute! Attenzione: il guru del trading non opera esclusivamente con il Bitcoin e questo è un dettaglio che conviene sottolineare. La sua strategia si rivela vincente anche per tale ragione dunque è bene fare questa precisazione onde evitare fraintendimenti.

Non è dunque il BTC in sé ad essere interessante ma l'intero mercato delle criptovalute e di motivi ce ne sono diversi. Innanzitutto, un Alt Coin può fare fino al 20% in una sola ora mentre in altri mercati ci vogliono giorni per raggiungere lo stesso risultato. Oltre a questo, si possono raggiungere profitti da urlo senza leva finanziaria e non esistono rischi di GAP, in quanto il mercato e’ aperto 7 giorni su 7 24 ore al giorno. Investire in criptovalute conviene, se lo si fa nel modo giusto, e Maxx Mereghetti ne è la prova vivente.

Per maggiori informazioni

Un progetto a cura di: maxxtoken.com

Il video integrale su youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1z_T7IK8nts&t=18s