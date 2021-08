12 agosto, Giornata mondiale dell'elefante

Oggi 12 agosto è la Giornata mondiale dell'elefante. Sono meno di 450mila gli elefanti che sopravvivono in Africa. Nel 2021, sia l’elefante di foresta (Loxodonta africana) che quello di savana (Loxodonta cyclotis) sono stati inclusi per la prima volta nelle categorie di rischio più elevato nella lista rossa della Iucn. Mentre l’elefante di savana è ritenuto 'in pericolo', quello di foresta è addirittura 'in pericolo critico' di estinzione, il più alto livello di allarme. A lanciare l'allarme è il Wwf.

Le minacce più importanti per i pachidermi sono la crisi climatica con il conseguente aumento di ondate di calore e siccità; il bracconaggio, dovuto in larga parte alla domanda di avorio; la perdita di habitat e i conflitti con la popolazione locale.