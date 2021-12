140 startup francesi a CES 2022

Las Vegas 5-8 gennaio 2022

NEW YORK, 7 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Dopo l'edizione virtuale del 2021, il CES 2022 accoglierà 140 startup francesi dal 5 all'8 gennaio a Las Vegas. Le startup presenti operano in diversi settori tecnologici: IoT e dispositivi indossabili, entertainment, benessere, mobilità, cybersicurezza, macchine intelligenti, robotica ecc.

IL PADIGLIONE FRANCIA: CENTRO DELL'INNOVAZIONE

Il Padiglione Francia riunirà 8 regioni francesi e 3 partner : La Poste, EDF e Le village by CA, per un totale di 140 società presenti al centro "Venetian Expo", sotto la bandiera "French Tech".

Tra questi 140 espositori, 24 sono stati selezionati da una giuria di esperti per il loro alto livello innovativo e saranno seguiti dall'agenzia francese per l'internazionalizzazione dell'economia francese, Business France, per incontrare potenziali clienti e investitori alla ricerca delle ultime tendenze del mercato.

Tra le innovazioni più interessanti presentate nel padiglione Francia segnaliamo, Daan Technologies con la sua mini lavastoviglie connessa Bob, destinata al mercato americano, Lify Air con la sua tecnologia in grado di individuare la presenza di polline nell'aria, Tali Connected che proporrà un casco intelligente destinato ad aumentare la sicurezza dei motociclisti ed Venym con i suoi pedali sim racing ad alte prestazioni. Ulteriori informazioni sull'intera delegazione sono riportate di seguito.

OPPORTUNITA' DI NETWORKING

Sono previsti numerosi eventi durante i quattro giorni del salone, come la "Pausa caffè" organizzata nel padiglione Franch Tech (Stand 60407) dai tre partner di Business France BNP Paribas (Bank Of the West e WAI by BNP Paribas), INPI e Dassault Systèmes. La "Pausa caffè" sarà l'occasione di incontro tra i distributori internazionali e le aziende francesi. Il 5 gennaio, il Padiglione Francia ospiterà la Serata Nazionale (su invito).

"Business France ha accompagnata le aziende segnalate dalla giuri già prima del CES proponendo loro sessioni di coaching per aiutarle a rispondere in modo adeguate alle attese del mercato statunitense ed internazionale. Eventi come il CES di Las Vegas necessitano di una solida preparazione e l'implementazione di azioni volte a ottimizzare le relazioni digitali. Oggi queste startup sono in grado di soddisfare ogni richiesta di innovazione", ha dichiarato Christelle Peyran, direttrice settore Tech di Business France.

Business France è l'agenzia nazionale di sostegno allo sviluppo internazionale dell'economia francese, incaricata di favorire la crescita delle esportazioni delle imprese francesi, nonché di promuovere e di facilitare gli investimenti internazionali in Francia.

La "French Tech" è una comunità dell'ecosistema tecnologico che riunisce tutti gli attori e le parti interessate di questa industria, come gli imprenditori, gli investitori, gli ingegneri, i designer, gli organi pubblici, ecc. Tutti gli attori di questa iniziativa restano legati alla crescita delle startup francesi e allo sviluppo di un ecosistema creativo propizio alla loro espansione internazionale.

