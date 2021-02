17enne accoltellato a morte a Formia, fermato minorenne

(Adnkronos)

17enne accoltellato a morte a Formia, c'è un fermo. Si tratta di un minorenne della provincia di Caserta. E' stata la polizia ad effettuare il provvedimento e sta accompagnando il fermato, 17enne anche lui, in un centro di accoglienza per minori a Roma. Da una prima ricostruzione dell'accaduto si tratterebbe di una lite violenta per futili motivi tra due gruppi opposti di giovani, uno del posto e uno proveniente da comuni del casertano. Non ci sono moventi o dinamiche particolari che hanno provocato la rissa. Le indagini della polizia proseguono alla ricerca di tutti i partecipanti alla rissa. Le indagini sono coordinate dalla Procura dei Minorenni di Roma.