18app, al via domande Bonus Cultura: a chi spetta e come ottenerlo

Al via da oggi 1 aprile la quinta edizione di 18app, il Bonus Cultura da 500 euro per i nati nel 2002. I buoni potranno essere spesi per cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro, di lingua straniera, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, si legge sul sito dedicato www.18app.italia.it. L'iniziativa, realizzata a partire dal 2016, è ora alla sua quinta edizione, dedicata ai ragazzi nati nel 2002.

COME CI SI REGISTRA

L’accesso al servizio è consentito esclusivamente, previa registrazione sulla piattaforma ufficiale 18app, attraverso l’utilizzo dell’identità digitale attribuita all’utente a seguito del perfezionamento di un contratto con uno dei fornitori di identità digitali aderenti al Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

COME UTILIZZARE I BUONI

I buoni possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo (per 'spettacoli dal vivo' si intendono produzioni di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti. Gli spettacoli di musica non includono eventi da ballo);

b) libri (inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

d) musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

e) corsi di musica;

f) corsi di teatro;

g) corsi di lingua straniera;

h) prodotti dell’editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione. Sono escluse le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all’odio razziale o alla discriminazione di genere. Non sono acquistabili abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi);

i) abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

COSA E' VIETATO

E' vietato effettuare qualsiasi forma di cessione a terzi dei buoni generati attraverso il servizio, così come del relativo valore; utilizzare il valore e i buoni generati attraverso il servizio a fronte dell’acquisto di beni o servizi diversi rispetto a quelli di cui alle lettere da a) ad i) che precedono; effettuare qualsiasi forma di monetizzazione del valore dei buoni generati attraverso il servizio; acquistare, nell’ambito di una stessa transazione o di transazioni successive, il medesimo bene o servizio già acquistato.

I TEMPI

C'è tempo fino al 31 agosto 2021 per registrarsi a 18app e fino al 28 febbraio 2022 per spendere il bonus.