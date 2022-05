2 giugno 2022 - Un assaggio d’estate con Boscolo

Milano, 25 maggio 2022.Il ponte del 2 giugno rappresenta un'ottima occasione per godersi e regalarsi un viaggio prima dell'estate. Una grande opportunità per tornare a viaggiare e dedicare del tempo a visitare luoghi incantevoli e destinazioni capaci di emozionare. Dall'Europa all'Italia Boscolo Viaggi ha selezionato moltissime mete e itinerari in grado di soddisfare qualsiasi richiesta e sempre all'insegna della sicurezza. Si va dalla Sicilia con il suo straordinario patrimonio all'Irlanda con i suoi paesaggi straordinari, dalla Provenza con i suoi colori alla Scozia con le sue leggende e molto altro. Tante dunque le destinazioni. Non resta che scegliere tra le tante proposte Boscolo e prepararsi a partire.

SCOZIA

7 giorni alla scoperta di: Glasgow, Inveraray, Fort William, Loch Ness, Inverness, Pitlochry, Edimburgo.

La Scozia è una terra magica, dai paesaggi emozionanti con le sue scogliere a strapiombo e i suoi spazi sterminati disseminati di castelli. Un paese affascinante, ricco di mistero e leggende che saprà condurvi attraverso secoli di Storia e di storie. Si parte da Glasgow, moderna e stimolante città con la maestosa Cattedrale di St. Mungo risalente al Medioevo e si arriva all’incantevole castello di Inveraray. Si prosegue poi verso Fort August costeggiando il famigerato Loch Ness sino a giungere a Urquhart e al suo castello in rovina lungo il lago, dove si parteciperà a una gita in battello. Altra tappa il castello di Glamis luogo dove è cresciuta la Regina Madre, ricco di leggende che lo hanno consacrato il più stregato della Scozia. Il viaggio prosegue con la visita al castello di Blair e al Scone Palace con le loro ricche collezioni di mobili antichi, oggetti d'arte, armature e cimeli di caccia. Ultima tappa Edimburgo, città bellissima e ricca di fascino, famosa per il suo fermento artistico, architettonico e culturale, un piccolo gioiello con i suoi monumenti storici e i suoi vicoli che la rendono una delle più belle capitali d'Europa.

La proposta a partire da 1660 euro a persona comprende: 7 giorni e 6 pernottamenti, 6 prime colazioni e 5 cene , volo andata e ritorno con franchigia bagagli, assistenza in aeroporto a Milano e Roma, tasse aeroportuali , trasferimento aeroporto/hotel e viceversa , viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati, accompagnatore per tutta la durata del viaggio, visite guidate di Edimburgo , radio guide WIFI personali per tutto il viaggio, l'esclusivo Kit viaggio Boscolo, assicurazione medica bagaglio e rischi pandemici.

I COLORI DELLE AZZORRE

8 giorni alla scoperta di Angra do Heroismo, Horta, Ponta Delgada, Furnas.

Per chi desidera regalarsi un soggiorno in un autentico paradiso, immersi in una natura di rara bellezza, questo è il viaggio perfetto. Le Isole Azzorre, arcipelago di origine vulcanica situato in mezzo all'oceano Atlantico, sono un tripudio di colori con i pittoreschi villaggi, le città storiche e la sua natura selvaggia. Il viaggio inizia con l'arrivo all'isola di Terceria per scoprire Angra do Heroismo, prima città dell’arcipelago con il suo centro storico classificato come Patrimonio Mondiale e con le sue chiese coloniali sulla costa settentrionale. Si prosegue poi in aereo per l'isola di Faial per ammirare il suo meraviglioso vulcano, la Caldeira, circondato da ortensie blu che regalano una vista suggestiva, il Capelinho, piccolo vulcano dal paesaggio lunare e la famosa baia di Porto Pim, vecchio porto dei balenieri. Tappa successiva l'isola di Pico celebre per i suoi vigneti, per il romanzo Moby Dick dedicato da Melville ai balenieri e per il monte più alto del Portogallo. In aereo si arriva poi a Sao Miguel, la più grande isola dell'arcipelago, rinomata per le piantagioni di te e i bellissimi laghi. Qui si visiteranno le famose e incredibili Furnas, vero tesoro con i suoi fanghi, le sue sorgenti bollenti e sue le caverne. Da non perdere la Caldeira de Sete Cidades un lago situato nel cratere di un vulcano dormiente in mezzo a uno scenario unico tra lagune e natura rigogliosa che si potrà ammirare in tutto il suo splendore dal punto panoramico di Vista do Rei. Un viaggio dove la bellezza naturale saprà conquistare e regalare ricordi unici.

La proposta a partire da 1980 euro a persona comprende: 8 giorni, 7 pernottamenti, 7 prime colazioni 3 pranzi e 5 cene, volo andata e ritorno e voli interni, franchigia bagagli, tasse aeroportuali, trasferimenti aeroporto/ hotel e viceversa, assistente in aeroporto a Milano e Roma, viaggio in minivan/ bus a uso esclusivo dei clienti Boscolo, guida locale parlante italiano per tutto il tour, protocollo di sicurezza, assicurazione medica bagaglio e rischi pandemici, l' esclusivo Kit viaggio Boscolo.

IL MEGLIO DELLA TURCHIA

9 giorni alla scoperta di Istanbul, Ankara, Cappadocia, Konya, Pamukkale, Efeso, Kusadasi.

Un itinerario che permetterà di conoscere al meglio questo paese: dallo splendore dei palazzi di Istanbul, agli scenari suggestivi della Cappadocia sino agli straordinari siti storici che mantengono ancora intatto il fascino del passato. Il viaggio inizia da Istanbul, città unica, vivace e ricca di storia dove si visiterà la splendida Basilica di Santa Sofia, la Cisterna di Teodosio costruzione sotterranea edificata per ordine dell'imperatore romano e il magnifico Palazzo Topkapi per secoli residenza dei sultani e immerso in un maestoso giardino. Si prosegue poi, dopo una minicrociera sul Bosforo, verso Ankara, città cosmopolita e moderna ma con memorie della sua variegata storia, con visite al Museo delle Civiltà Anatoliche e il mausoleo di Ataturk. Tappa successiva la regione della Cappadocia con i suoi paesaggi incantati, scolpiti per secoli dal vento e dalle piogge che hanno creato nel tempo scenari unici con vere e proprie città sotterranee scavate nella roccia. Si continua con la visita a Konya, città famosa in tutto il mondo per il filosofo e religioso Mevlana che nel 1200 introdusse per la prima volta i dervisci rotanti, e con la visita a Pamukkale con le sue celebri Terme, uno dei luoghi più belli e conosciuti di questo territorio. Ultime tappe la città di Hierapolis con il suo patrimonio archeologico, Kusadasi città termale sulla costa egea ricca di bellezze naturalistiche e storiche ed Efeso con le sue celebri rovine giunte sino a noi in ottimo stato.

La proposta a partire da 1380 euro a persona comprende: 9 giorni e 8 pernottamenti, 8 prime colazioni 7 pranzi e 8 cene , volo andata e ritorno con franchigia bagagli, assistenza in aeroporto a Milano e Roma, tasse aeroportuali , trasferimento aeroporto/hotel e viceversa , viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati, accompagnatore dall'Italia con minimo 20 persone, facchinaggio in hotel, guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour , radio guide WIFI personali per tutto il viaggio, l'esclusivo Kit viaggio Boscolo, assicurazione medica bagaglio e rischi pandemici.

Per ulteriori informazioni: www.boscolo.com