2 giugno, ai Fori Imperiali sarà il soprano Buratto a intonare l'Inno d'Italia

Sarà la voce del soprano Eleonora Buratto a intonare l’Inno d’Italia, accompagnata dalla Banda Interforze, il 2 giugno prossimo in occasione del 77esimo anniversario della Festa della Repubblica. Proprio in questa occasione, reduce dal Metropolitan Opera di New York, riceverà il diploma di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per mano del Ministro della Difesa Guido Crosetto dopo la sfilata ai Fori imperiali. "Non ho abbastanza parole per descrivere la mia gioia, il mio orgoglio e la mia riconoscenza per questa onorificenza - spiega l'artista - che ricompensa le benemerenze acquisite verso la Nazione in svariati campi, come quello delle arti. Dedico idealmente l’onorificenza di Cavaliere e l’intera mia giornata del 2 giugno ai miei genitori Armanda e Lorenzo, che mi hanno inculcato i valori e gli ideali consacrati nella Costituzione. A loro e al Presidente Mattarella che è il Capo dell’Ordine, prometto di essere sempre degna dell’onorificenza".

Ad aprire le celebrazioni l’alzabandiera solenne all’Altare della Patria e l’omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, accompagnato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, passerà poi in rassegna i reparti lungo viale delle Terme di Caracalla prima dello sfilamento lungo via dei Fori Imperiali. Anche in questa edizione saranno i Sindaci ad aprire la manifestazione sfilando con la fascia Tricolore. Quest’anno sfileranno a bordo di veicoli militari anche rappresentanti del Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare e dell’Istituto 'Nastro Azzurro'. Lo faranno nel settore di apertura che vedrà la presenza, tra gli altri, delle Bandiere delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, dei Gonfaloni di Regioni, Province e Comuni Italiani, dei labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e le bandiere Onu, Nato, Ue e quelle degli organismi multinazionali in cui operano le Forze armate.

La rassegna sarà strutturata in 10 settori che vedranno la partecipazione di tutte le componenti dello Stato: personale militare e civile, Corpi armati e non armati dello Stato, Bandiere e Stendardi, Bande e Fanfare militari. Oltre al sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale è previsto anche il passaggio di elicotteri, velivoli e mezzi pesanti.