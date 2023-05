Manca poco al 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum, intitolato “Italia Nazione di Mare”, che si terrà a Gaeta dal 25 al 27 maggio 2023. L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina, insieme alla sua Azienda Speciale Informare e a OsserMare, in collaborazione con Unioncamere, Assonautica Italiana – l’Associazione Nazionale per lo sviluppo dell’Economia del Mare e Blue Forum, rappresenta il momento annuale di incontro, unico in Italia, tra tutti gli stakeholder privati e pubblici di tutti i settori che operano per e nell’Economia del Mare.

Un appuntamento fisso in cui associazioni, istituzioni e imprese, dialogano su tematiche chiare e intorno a obiettivi concreti. La tre giorni di lavoro e di networking vedrà 200 relatori tra rappresentanti istituzionali nazionali ed europei, numerosi esponenti del Governo e del Parlamento, autorità civili e militari, imprese e Associazioni, Università e principali centri di ricerca e innovazione.

Tra questi, i Ministri Musumeci, Santanchè, Urso, Lollobrigida, i Vice Ministri Rixi e Valentini, i Sottosegretari Rauti, Barbaro, Durigon, il Vice Presidente della Camera Rampelli, il Consigliere del Presidente del Consiglio Loriero e numerosi rappresentanti parlamentari.

Di assoluto prestigio la presenza delle Forze Armate italiane, rappresentate a Gaeta dal Capo Stato Maggiore Marina Militare Amm. Sq. Enrico Credendino, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana Gen. S.A. Luca Goretti, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera Amm. Isp. Capo (CP) Nicola Carlone e il Comandante Aeronavale Centrale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Ignazio Gibilaro, tutti insieme in uno dei panel di apertura.

Al centro del confronto il contributo alla realizzazione del Piano del Mare e alla definizione di una nuova strategia marittima nazionale.

Si aprirà giovedì 25 maggio con la mattinata inaugurale dedicata alle istituzioni.

A seguire due importanti workshop a cura di ACES-USSI e ANCIM e la puntata speciale del programma “Maredì”.

Venerdì 26 maggio è la volta delle Blue Audition con tutti i principali stakeholder di tutti i settori dell’Economia del Mare.

Nel pomeriggio due panel dedicati alla vela e alle donne di mare.

Sabato 27 l’attesa presentazione dell’XI Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare 2023, accompagnato da un focus sul mondo subacqueo, un talk show finale di sintesi dei lavori, la Conferenza di Sistema di Assonautica e un workshop sui Borghi più Belli d’Italia.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming su Adnkronos.com

Il programma completo sarà presto online su: www.blueforumitalia.org