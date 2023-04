2.000 acquirenti internazionali, provenienti da 35 paesi e regioni, partecipano al 3° CICPE di Hainan FTP

HAIKOU, Cina, 11 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Un rapporto dell'Hainan International Media Center (HIMC):

La terza edizione del China International Consumer Products Expo (CICPE, o Hainan Expo) ha preso il via il 10 aprile a Haikou City, la capitale della provincia più a sud della Cina, Hainan.

La terza edizione del CICPE, che si concluderà il 15 aprile, ospiterà 3.300 marchi boutique di consumo provenienti da 65 Paesi e regioni di tutto il mondo.

L'Italia, il Paese ospite d'onore, ha portato all'Expo di quest'anno 147 marchi. Il Padiglione Italia, che occupa una superficie di 1.800 m² (circa il doppio rispetto all'anno scorso), espone prodotti Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Panerai e altri marchi italiani di punta.

Tra gli eventi chiave dell'Expo di quest'anno c'è l'imponente lancio di un prodotto, che si terrà in due giorni, ossia il 12 e il 13. Faranno il loro debutto 118 prodotti e serie di 28 rinomati marchi cinesi e internazionali, tra cui L'Oréal, Kärcher, Carpigiani, Diageo, Platinum Guild International, Huawei e Dell, coprendo i settori di moda, profumi, gioielli, alcolici, enogastronomia di alta qualità, elettronica e biotecnologie. Ma non vengono tralasciati lifestyle, art toys, artigianato tradizionale e sculture in bronzo provenienti dall'Antico Palazzo d'Estate in Cina (o "Yuánmíng Yuán" in cinese), una novità assoluta per il CICPE.

Secondo il comitato organizzatore dell'Expo, i 2.000 acquirenti internazionali di 35 paesi e regioni, tra cui Francia, Germania, Giappone, Corea, Singapore, Vietnam, Indonesia e Thailandia, sono all'Expo con l'obiettivo di accaparrarsi le offerte migliori.

Il CICPE, che quest'anno entra nella sua 3a edizione, è la prima esposizione internazionale a livello nazionale della Cina dedicata ai prodotti di consumo di fascia alta, nonché la più grande esposizione in Asia.

Tenuto a Hainan per due anni consecutivi, l'Expo non solo fornisce una piattaforma di trading per prodotti di consumo di fascia alta in tutto il mondo, ma funge anche da caposaldo per la costruzione di un porto di libero scambio con caratteristiche cinesi a Hainan.

Negli ultimi due anni si è assistito alla nascita di diverse imprese appartenenti ai paesi partecipanti, con l'apertura di negozi, fabbriche e anche quartier generali, con l'intento di approfittare delle politiche vantaggiose del Porto di Libero Scambio di Hainan. Le statistiche mostrano che i marchi e le aziende leader di 52 Paesi, come LVMH (Francia) e Richemont (Svizzera) hanno già una presenza a Hainan.

