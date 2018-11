Format Televisivi e Video news

SALUS TV

Programma settimanale della durata di 15 minuti circa, si prefigge l’obiettivo di informare l’opinione pubblica sui principali avvenimenti ed innovazioni del settore, sui meccanismi ed il funzionamento della sanità in Italia, sulle iniziative a carattere sociale promosse dal settore pubblico e privato.

Salus TV è diffuso alle oltre 140 emittenti televisive locali collegate via satellite e dislocate su tutto il territorio nazionale

SALUS TG

È il primo Telegiornale quotidiano sulla sanità e la medicina. Ha una durata di 5 minuti circa ed è ideato per le emittenti televisive (tradizionali, satellitari e del digitale terrestre), per internet e per la telefonia mobile.

In ogni edizione servizi di attualità sanitaria e scientifica, speciali dedicati alle singole patologie e alla prevenzione, news su Istituzioni, università, ospedali e congressi.

VIDEONEWS

Pillole della durata di 60” o 90” circa, sui principali eventi e argomenti del panorama medico scientifico e sanitario, nazionale ed internazionale. Ogni giorno la redazione di Adnkronos Salute realizza una medi di 3-4 videonotizie.