10 milioni di dollari a chi costruisce l’avatar del futuro

Realizzare un avatar con competenze umane capace di spegnere un incendio o salvare vite durante un’alluvione, fare volontariato insegnando in un Paese povero di un’altra nazione. Un ‘umanoide’ comandato a distanza che possa arrivare lì dove un corpo umano non riuscirebbe ad arrivare. Far ‘nascere’ un avatar in grado di fare tutto questo e molto altro è l’ambizione che spingerà ricercatori di tutto il mondo a competere per il montepremi di 10 milioni di dollari messo in palio dall’ANA Avatar XPrize. C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per iscriversi al concorso internazionale. “La mission di XPrize - spiega Emilia Garito Ambassador XPrize in Italia - è quella di promuovere la competizione tecnologica tra i migliori ricercatori al mondo per generare innovazione che abbia un impatto significativo sulla vita dell’uomo”