La California brucia

Le fiamme divorano la California. Nelle immagini postate in rete la violenza degli incendi che stanno devastando vaste aree dello Stato americano. Il bilancio è di nove morti. I corpi sono stati rinvenuti in alcune auto che sono state inghiottite dall'incendio. Più di 2.200 i pompieri impegnati a combattere i roghi. Anche la Guardia Nazionale in campo, con l'invio di 100 truppe. Paradise, cittadina californiana con 27.000 abitanti, è stata quasi interamente distrutta. A Camp fire, località a 80 chilometri a nord di Sacramento più devastata dagli incendi, le fiamme sono divampate giovedì mattina e si sono poi propagate rapidamente, mentre altri due incendi sono scoppiati a sud, a Woolsey Fire e Hill Fire, alimentati dai forti venti. Le fiamme sono arrivate fino a Malibù, dove sono state evacuate migliaia di persone. In totale, in tutto lo stato sono state costrette a lasciare le loro case 250mila persone. (Video Instagram/California)