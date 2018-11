Esplosioni e fiamme, inferno California

Immagini impressionanti diffuse dai vigili del fuoco di Sacramento, California, mentre si aggrava di ora in ora il bilancio degli incendi che stanno devastando lo stato Usa. I morti sono 31, 228 le persone disperse. Nella clip le violente esplosioni all'Star Motorhome Park provocate dalla presenza di bombole di ossigeno. Nella contea di Butte, a nord di Sacramento, i roghi sono stati i più distruttivi. Le fiamme sono state contenute al momento solo al 25% e il loro pieno contenimento non sarebbe prevedibile a breve. In tutto attualmente sono sei gli incendi, tre dei quali considerati di maggiore entità. (Video Sacramento Fire)