10 km contromano sulla A24

Dieci chilometri in contromano sul tratto urbano dell'A24. Nel video, diffuso da Strada dei Parchi, l'azzardo compiuto da un anziano signore, in stato confusionale che ha imboccato in contromano l'autostrada, direzione Roma. L'ha percorsa, dalla stazione di Settecamini fino alla galleria Pittaluga, tutta controsenso, occupando la corsia di sorpasso e generando il terrore tra gli automobilisti in transito, per fortuna pochi vista la tarda ora. Subito è scattato l'allarme e sono stati lanciati gli allerta "veicolo contromano" sui pannelli a messaggio variabile. Il pronto intervento della polizia stradale ha evitato il peggio. Gli agenti di pattuglia hanno affiancato l'automobilista, dalla corsia di sorpasso del senso di marcia e hanno cercato di fermarlo. Inutilmente, fino a quando, per scongiurare pericoli maggiori, una pattuglia lo ha dovuto intercettare e bloccare sotto la galleria Pittaluga. A quel punto un agente è salito a bordo dell'auto. Si è messo alla guida, e ha fatto inversione di marcia, mentre una volante interrompeva il flusso di auto sotto la galleria. Per l'uomo ora potrebbe scattare il ritiro della patente. (Video/Autostrade dei Parchi)