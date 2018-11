Maltrattamenti ad anziani, le immagini choc

Un’anziana in sedia a rotelle ribaltata a terra mentre chi dovrebbe assisterla ride, chiacchiera, gioca con il cellulare. Sono le immagini diffuse dalla polizia di Stato che provano i maltrattamenti nei confronti di anziani disabili ricoverati in una casa di cura in provincia di Pavia. Dopo segnalazioni su gravi maltrattamenti all’interno della clinica ricevute nel mese di marzo, gli uomini della Squadra mobile hanno acquisito elementi che hanno incastrato il direttore della clinica e un operatore socio-sanitario finiti agli arresti domiciliari