Antartide, la marcia dei pinguini

Prima i piccoli, poi i grandi. Tutti in marcia. Sembra uscita da un film questa clip girata dai ricercatori della Australian Antarctic Division, una sezione del ministero dell'Ambiente australiano che svolge attività di ricerca in Antartide. Un gruppo di giovani pinguini imperatore, in fila indiana, cammina a passo veloce sul ghiaccio in Antartide orientale seguiti da un esemplare adulto. (Video courtesy / Twitter, Australian Antarctic Division)