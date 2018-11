''No all'olio di palma nei motori, salvate gli orango''

L’appello lanciato in Italia da Legambiente con la campagna europea #NotInMyTank chiede la messa al bando dei carburanti prodotti con olio di palma e lo stop ai sussidi. Secondo le organizzazioni internazionali ogni giorno 25 orango muoiono a causa della deforestazione e dell’espansione delle piantagioni di palma da olio che soppiantano le foreste pluviali habitat degli orango che rischiano l’estinzione. Questi straordinari primati non hanno più di che nutrirsi e, quando si avvicinano ai frutti delle palme, vengono uccisi. E con loro un gran numero di specie che abitano le foreste del Sud-Est Asiatico. In Italia il 95% del biodiesel viene prodotto con olio di palma (dato TransportandEnvironment) ma la maggioranza de cittadini non lo sa