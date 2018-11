Raffa versione Natale con l’inedito ‘Chi l’ha detto’

Dopo cinque anni di assenza Raffaella Carrà torna sulla scena musicale con ‘Ogni volta che è Natale’, album di canzoni natalizie e l’inedito ‘Chi l’ha detto’. Un album di canzoni natalizie tutto da cantare e da ballare, assicura la signora del ‘tuca tuca’. L’album in uscita per Sony music il prossimo 30 novembre, contiene un caleidoscopio di generi e ritmi: da ‘Halleluja’, inno alla speranza, ad uscire dal buio che ci circonda e spalancare la braccia all’ottimismo a ‘La Marimorena’, una rumba popolare tutta da ballare, tipica della Spagna. Non mancano i poi i classici, come White Christmas, Feliz Navidad, Happy Xmas (War is over), quest’ultimo arrangiato appositamente come un valzer lento, con la partecipazione del Piccolo coro dell’Antoniano.