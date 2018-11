Turismo del futuro? La suite ti viene a prendere

Una camera d’hotel su ruote con un pilota automatico e un motore elettrico che dopo la prenotazione ti viene a prendere direttamente a casa per portarti a destinazione mentre tu sistemi il contenuto dei bagagli o ti rilassi. Una volta giunti a destinazione in appositi hotel per suite mobili, la ‘suite-roulotte’ si aggancia alla parte ‘statica’ della camera d’albergo diventando ambia e piena di confort. Una volta finito il soggiorno, all’ora stabilita basterà rientrare nella suite con le ruote che si sgancerà dall’hotel per riportarvi a casa. Il progetto, firmato dalla Aprilli, è stato premiato con il prestigioso Radical Innovation Award 2018 e chissà… potrebbe davvero diventare realtà